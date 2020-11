La NFL produce documental acerca de joven “dreamer” que fue un fantástico jugador escolar en California

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Corre fuerte, corre fuerte, corre fuerte…”. Eso es lo que el joven mexicano Gonzalo Rodríguez hizo de manera literal como jugador de fútbol americano y figuradamente fuera del campo de juego.

Él corrió fuerte a pesar de las limitaciones que le ha causado ser un inmigrante indocumentado traído a Estados Unidos cuando era niño.

Gonzalo es un beneficiario del programa DACA y eso le ha permitido -igual que a cerca de otros 800,000 “dreamers”- estar mayormente protegido de la deportación y acceder a un permiso de trabajo en el país.

Pero los obstáculos y la incertidumbre no desaparecen por ser un “soñador”, mucho menos ante las constantes amenazas durante la administración del presidente Donald Trump.

Pero aquí es donde el deporte del fútbol americano le ha ayudado a Gonzalo, hoy de 20 años de edad, a ser más fuerte como persona. Y eso es justamente lo que se muestra en el documental “Sueño Americano”, coproducido por NFL en Español y la compañía VICE.

“El football cambió mi vida de la mejor manera posible, para mí y la gente que me rodea”, dice Gonzalo Rodríguez en el corto, en el que se incluyen jugadas de la destacada etapa del joven como corredor de la preparatoria Golden West en Visalia, en el centro de California, donde rompió un récord con más de 5,000 yardas y ayudó a su equipo a ser uno de los mejores del estado en su división.

Por eso, cuando vio el documental por primera vez en YouTube, no daba crédito.

“De verdad era algo que no podía creer, no se sentía real, era algo que estaba muy agradecido a todos y a mi mamá que me ha ayudado, que me ha empujado a este momento, porque pasó por una razón”, dice Rodríguez en entrevista.

“Creo que mi historia puede ayudar y puede como poner un ejemplo de que sí se puede”.

Gonzalo, nacido en Tijuana, llegó a Estados Unidos a la edad de 5 ó 6 años. Eventualmente, su padre fue deportado, por lo que él y sus dos hermanas crecieron con su madre, Ana González, quien dice es su “mejor amiga”.

A pesar de que ser beneficiario de DACA no otorga un camino a la naturalización, Rodríguez se enfoca en las cosas positivas que el programa le otorga, como ha sido poder estudiar.

“Lo más importante es que me quiero graduar, y ya que me gradúe ojalá pueda mantener un trabajo y realmente poner mis dos pies en una posición en la que me pueda mantener”, dice.

Además de ser un joven hombre positivo, Rodríguez es agradecido, como con todos sus maestros y coaches escolares.

“No estaría en esta posición si no fuera por mis entrenadores que me ayudaron a ser la persona que soy”, asegura.

Uno de ellos es John Delong, director atlético de Golden West High School.

“¿Quién hubiera pensado que ya casi se va a graduar de la universidad? Eso fue un sueño… Ya no es un sueño, ya es cuestión de tiempo”.

En efecto, Gonzalo obtuvo una beca escolar de la Universidad de La Verne, en el área de Los Ángeles, donde estudia en el área de los negocios. No ha decidido a qué se quiere dedicar, pero está claro que lo suyo es seguir soñando.

Te puede interesar: pateador mexicano Sergio Castillo soñaba con jugar para las Chivas

En cuanto al fútbol americano, él tuvo que tomar una decisión difícil, pero inteligente: dejó de jugar para enfocarse en los estudios luego de sufrir una conmoción cerebral en un entrenamiento con el equipo de La Verne. Había sufrido cuatro en la preparatoria, resultado de su gallardía para jugar, pero también de su ligereza física.

“Sí llegué a pesar 180 libras. Pero no era suficiente como para ir mano a mano con otro que pesa como 230 ó 240 en el colegio. La cosa es que corría mucho con mi cabeza a la altura del hombro”, explica.

Ahora, Rodríguez ayuda a su equipo en otras funciones, como haciendo filmaciones de partidos y entrenamientos.

“A pesar de todos esos retos que estaba enfrentando y lo que estaba pasando con su familia, él estaba decidido a salir adelante, impactar a su escuela y su equipo, y sin dejar de lado su pasión por el deporte al seguir participando”, opina Javier Farfán, quien es el estratega de mercadeo cultural de la NFL.

El ejecutivo de la NFL expresa una especial admiración por los “dreamers” como Rodríguez, tomando en cuenta las desventajas que encaran en la sociedad.

“Ellos son otra ‘tela’ de nuestra sociedad y de nuestra cultura americana, y si piensas acerca de cultura americana en general, ésta se construye con el deseo y determinación de los inmigrantes. Y ellos son otro componente”, dice. “Cuando pensamos en ‘dreamers’ debemos valorar lo que ellos traen a la mesa y respetarlos”.

Gonzalo admite que se le salieron las lágrimas cuando vio el documental, igual que a su mejor amigo Joseph Félix, otro “dreamer”.

“Me senté solo aquí en mi cuarto y supe que era algo que ‘wow’, no lo podía creer… Creo que lloré exactamente cuando se ve que llegué a la casa de mi mamá, la cámara estaba detrás de mí y le dije a mi mamá: ‘Hola, ¿cómo estás?’.

“En ese momento supe que esta historia sí podía ser algo más grande, para que otras personas lo puedan ver y puede ser una muestra de amor y de pasión”.

TE PUEDE INTERESAR:

Organizaciones advierten que Biden no podrá hacer grandes cambios al sistema migratorio

Arrestan a joven “dreamer” semanas después de ser liberado debido al COVID-19

El estadio más lujoso del mundo se estremeció con el himno de EE.UU. con mariachi