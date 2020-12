Quiénes recibirán primero el segundo cheque de estímulo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los cheques de estímulo de $600 dólares de la última ley de ayuda de coronavirus están ya oficialmente en camino a las cuentas bancarias, según dos tweets del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, enviados el martes por la noche.

.@USTreasury has delivered a payment file to the @FederalReserve for Americans’ Economic Impact Payments. These payments may begin to arrive in some accounts by direct deposit as early as tonight and will continue into next week (1/2) — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 29, 2020

Today @USTreasury and @IRSNews begin to deliver the second round of Economic Impact Payments to millions of Americans. https://t.co/3x0VeDsZED — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 29, 2020

Los cheques podrían llegar desde esta noche para aquellos que tienen depósito directo, según Mnuchin.

El cheque de estímulo vendrá de esta manera si la persona tiene configurado el depósito directo con el IRS para su declaración de impuestos de 2019, proporcionando la información de su cuenta bancaria. Si esa información ha cambiado, esto retrasará la recepción de su cheque de estímulo, según el IRS.

Los depósitos directos comenzarán el martes por la noche y continuarán las próximas semanas, dijo Mnuchin.

Si no se ha configurado el depósito directo con el IRS, es probable que el cheque de estímulo demore más en llegar, ya que se lo enviará por correo. Los cheques en papel comenzarán a enviarse por correo a los destinatarios elegibles el miércoles, dijo Mnuchin.

Paper checks will begin to be mailed tomorrow. Later this week, you can check the status of your payment at https://t.co/pFBzGzK8mD. (2/2) — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 29, 2020

Además, Mnuchin dijo que más adelante en la semana, los estadounidenses elegibles podrán rastrear el estado de su pago a través del IRS.

La última ley de ayuda de Covid incluye cheques directos de $600 dólares para adultos elegibles y $600 dólares por dependiente, lo que significa que una familia de cuatro miembros podría recibir $2,400.

Las personas que ganaron menos de $75,000 dólares anuales y las personas casadas que presentaron una declaración conjunta y que ganaron menos de $150,000 en 2019, son elegibles para el monto total.

Aquellos que ganaron más que esas cifras, son elegibles para cheques de estímulo reducidos. Pero, los cheques se eliminan por completo para las personas que ganaron $87,000 dólares o más y las parejas que ganaron $174,000 o más en 2019.