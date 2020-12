Sandra Kai, estrella de la telenovela, “Imperio de Mentiras”, fue víctima de agresión sexual

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Sandra Kai forma parte de la telenovela “Imperio de Mentiras”, protagonizada por la actriz Angelique Boyer. Kai confesó recientemente que que en su niñez fue víctima de agresión sexual por un profesor que le daba clases de matemáticas, aunque afortunadamente, no terminó en violación y pudo decirle a su mamá lo que había pasado.

“Me daban clases particulares en casa de una tía y un día me dejaron sola con él; y ‘se pasó de lanza’, no me llegó a violar, pero estuvo cerca, me quedé en ‘shock’, me quedé congelada y le dije ‘Voy a avisarle a mi mamá que ya acabó la clase’.

“Bajé con ella, que estaba en el primer piso, y me solté a llorar, me dijo ‘¿qué pasó?’, le contesté ‘es que el profesor tal y no sé qué…’.

“Entonces subimos, mi mamá y mi tía ‘se lo pusieron como camote’, y él todavía decía ‘¡está mintiendo, la niña está mintiendo!’, y yo me le fui a golpes, ¡fue horrible! No tenía posibilidad de defenderme, tenía 11 años y nunca había tenido un contacto con ningún hombre”.

En la telenovela “Imperio de Mentiras”, su personaje de “Sonia” vive violencia intrafamiliar a manos de Alejandro Camacho. “Son escenas de golpes, de ahorcadas, jaladas de pelo, de golpes y todo”.

“Ha sido muy respetuoso y a la vez muy generoso como actor, porque al final, esta energía que tiene de villano y el verlo a los ojos 10 segundos antes de arrancar la escena con esa energía sí te ayuda a entrar en personaje y a creértela; pero a la vez, es el primero de que cortan y dice ‘¿estás bien?, ¿no te lastimé?’, como que está al pendiente de no lastimarte”, aseveró.

Además de actriz, Sandra ejerce la fotografía como segunda profesión y en su experiencia de varios años, las actrices son las más complicadas. “Son más difíciles las mujeres que los hombres, en todos los aspectos.

“Es que no se gustan y no se gustan, y yo digo ‘es que ya no puedo’, ya te estoy iluminando perfecta, o sea, ya no puedo (hacer más). Y ya que las ven, me dicen ¡ay, sí me gustan!”.

