Imágenes: Unos 300 inmigrantes cubanos tratan de entrar a Estados Unidos por la frontera sur

Unos 300 migrantes cubanos que permanecen en la mexicana Ciudad Juárez (Chihuahua) intentaron cruzar el martes por la noche la frontera con El Paso (Texas, Estados Unidos), lo que ocasionó que la zona se mantuviera totalmente cerrada y reforzada por parte de las autoridades estadounidenses durante varias horas.

Los migrantes decían haber recibido la noticia de que la frontera iba a ser abierta por cuatro horas para los nacionales cubanos, por lo que se desplazaron a la frontera reclamando les permitieran ingresar a Estados Unidos.

About 200 Cuban migrants protested at the U.S.-Mexico border, asking to be allowed in to claim asylum.

Police in riot gear closed a bridge with barbed wire. Trump’s "Remain in Mexico" policy forces asylum seekers to turn around at the border & wait for their hearings in Mexico. pic.twitter.com/5DRrdR84iK

