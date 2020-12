Mega apagón de luz en México fue por causa de un incendio, señalan autoridades mexicanas.

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La Comisión Federal de Electricidad de México (CFE) explicó que un incendio fortuito, debajo de una línea de transmisión en el estado de Tamaulipas, provocó un apagón el pasado lunes 28 que dejó sin electricidad a 10,3 millones de habitantes en el país.

En conferencia de prensa, representantes de la CFE indicaron que el incidente que provocó la falta de energía ocurrió entre las poblaciones de Ciudad Victoria y Ciudad Güemez, en Tamaulipas.

El Frente Frío número 23 “trajo consigo un incendio debajo de una línea de transmisión, en 30 hectáreas de pastizaje, que fue detectado en coordinación con Protección Civil”, explicó el director de Transmisión de la CFE, Noe Peña,

Precisó que el incendio, que calificó de “fortuito”, provocó una oscilación de la frecuencia que se reflejó en el Sistema Interconectado Nacional.

Por su parte, el director corporativo de Distribución de la CFE, Guillermo Nevárez, dijo que “la afectación del suministro de energía eléctrica fue ocasionada por la salida de operación de las citadas líneas de transmisión y la actuación de un sistema de protección”.

Explicó que las unidades generadoras que salieron de servicio fueron 11 de Ciclo Combinado, cuatro pequeñas hidroeléctricas, dos geotermoeléctricas y una central termoeléctrica.

Unos 10,3 millones de mexicanos, el 19 % de los usuarios totales, se quedaron el lunes sin luz durante la tarde, por unas dos horas, debido a un fallo en la red de la empresa pública y única distribuidora CFE.

La CFE dijo que el evento había sido un “desbalance” en el Sistema Interconectado Nacional, el cual inició a las 14:36 horas locales y afectó principalmente de las regiones centro, occidente y noreste del país.

El martes el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se repetirá en el país un apagón masivo.

“Ante la pregunta de si va a seguir sucediendo, yo puedo adelantar que no; tenemos un buen servicio de energía eléctrica”, indicó el mandatario.

El presidente detalló que el apagón afectó a varios municipios en 12 estados del país, que se quedaron sin energía eléctrica, aunque se trabajó para que el servicio se restableciera dos horas después.

La polémica: Tamaulipas desconoce oficio “alterado” de la CFE

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Tamaulipas desconoció el oficio que presentó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como evidencia del incendio en 30 hectáreas de pastizales del Municipio de Padilla.

De acuerdo con la CFE, ese incendio habría sacado de operación dos líneas de transmisión entre Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Linares, Nuevo León, y habría causado el mega apagón que afectó a 10.3 millones de usuarios en todo el País.

Pedro Granados, coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, se dijo sorprendido por el documento presentado por la CFE, pues en su consideración se trata de un oficio alterado y la relatoría de hechos que refiere no concuerda con la realidad.

“Nos sorprende el oficio, el documento que presentan en redes sociales de la Comisión Federal de Electricidad, donde pretenden hacer creer que Protección Civil de Tamaulipas tiene una actuación en un incendio en el Municipio de Padilla. No se participó en ese incendio de pastizal por parte de Protección Civil de Tamaulipas.

#Boletín Incendio en pastizales provocó falla en líneas de transmisión y desbalance en el SEN; CFE entró como respaldo del Sistema Eléctrico Nacional y de las fuentes de energías renovables intermitentes e intervino para restablecer el suministro eléctrico https://t.co/SiJ0ujEEz3 pic.twitter.com/8pOIEiBuvq — CFEmx (@CFEmx) December 30, 2020

“Esta relatoría o este parte no está apegado a la realidad, es un oficio que aparentemente pretenden hacer creer que lo firma el director Emmanuel González Márquez (de la Dirección de Coordinación con Municipios), pero él desconoce ese oficio y esa firma. Desconocemos por qué estén usando un oficio que no es nuestro”, refirió el director Pedro Granados.

Aseguró que el oficio presentado no cuenta ni con folio ni con logotipos oficiales, además de que refiere la presencia de una unidad que se encuentra fuera de servicio.

El documento que presentó la CFE está dirigido a la CFE Zona de Transmisión Monterrey Zona Oriente y refiere que hacia las 15:20 horas del lunes 28, personal de Protección Civil de Tamaulipas habría acudido a sofocar las 30 hectáreas de pastizales incendiadas.

“Hablan de un abanderamiento y un combate a un incendio que no es tal porque nosotros no participamos en la atención de ese incendio.

“Tuvimos una llamada hacia las 5 de la tarde, de un bombero de Protección Civil del Municipio de Victoria que decía que un empleado o funcionario de CFE le estaba pidiendo algún apoyo, y cuando nuestro personal operativo se reportó con algunos contactos de CFE para dar ese apoyo les dijeron que no tenían información y no tenían la ubicación, y quedaron que iban a conseguir precisar la solicitud de ese apoyo, cosa que ya no sucedió“, indicó.

El coordinador de Protección Civil de Tamaulipas dijo que comunicó esta irregularidad a sus superiores y que en las próximas horas presentarán una denuncia de hechos.

“De momento no sabemos quién lo hizo, sabemos que lo está utilizando Comisión Federal porque están en sus redes sociales. Pero definitivamente desconocemos el punto, nunca lo han precisado, primero dijeron que en la San Juana, luego que en Los Gallos, luego que en El Barretal, no lo han precisado.

“Nosotros queremos ir a hacer una evaluación de campo a ver si encontramos esa zona donde supuestamente dicen que hubo un incendio de 30 hectáreas. Pudo haber sido el incendio y lo pudieron haber atendido ellos, pero no fuimos nosotros como pretenden acomodarlo en ese oficio”, señaló el funcionario.

La defensa de AMLO al Director de CFE, Manuel Bartlett

Luego que la Comisión Federal de Electricidad culpara del apagón del lunes a la quema de un pastizal, a generadores privados y a jueces por otorgar amparos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett, pero que él depende del Ejecutivo.

“Yo respeto a todos, pero hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett, porque la instrucción que tiene Manuel Bartlett, es más, no es con Manuel Bartlett, es con el Presidente, porque Manuel Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré.

“Piensan que Manuel Bartlett está viendo los contratos con Iberdrola, es el intransigente, no, es que yo le estoy pidiendo que vea esos contratos, yo lo estoy exigiendo que vea eso, porque no vamos a ser cómplices de corrupción”, señaló este miércoles el presidente en conferencia de prensa.

“Entonces hacen campañas en contra de los servidores públicos, no contra todos, porque a los que ven moderados fresas, a esos no los tocan, a los que ven con más definición, más cercanos a lo que piensa el Presidente, a esos les dan pero duro. Me doy cuenta, pues, de todo esto”, señaló el mandatario mexicano.

