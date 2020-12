Muere de COVID joven congresista recién electo en Louisiana

Luke Letlow, joven congresista Republicano recién electo en Louisiana, murió anoche por complicaciones relacionadas con el coronavirus, a los 41 años.

Un amigo de la familia le confirmó al diario Monroe News-Star que Letlow murió en la unidad de cuidados intensivos de Ochsner LSU Health en Shreveport, donde había estado hospitalizado con COVID-19 desde el 23 de diciembre.

“La familia agradece las numerosas oraciones y el apoyo de los últimos días, pero pide privacidad durante este momento difícil e inesperado”, dijo su portavoz en un comunicado.

El Republicano recién electo anunció el 18 de diciembre que había dado positivo por COVID-19 y estaba en cuarentena por primera vez en casa. Fue hospitalizado al día siguiente y finalmente trasladado a la cuidados intensivos (ICU).

Letlow estaba casado y deja dos hijos pequeños de 3 años y 11 meses. Ganó el escaño por el 5to Distrito de Louisiana en una carrera de desempate el 5 de diciembre y estaba programado para asumir el cargo en Washington DC el próximo domingo 3 de enero.

El gobernador Demócrata de Louisiana, John Bel Edwards, ofreció sus condolencias a la familia de Letlow y dijo que había ordenado ondear banderas a media asta el día del funeral del congresista electo, que se anunciará en una fecha posterior.

Asked if Letlow had any underlying conditions that would have made his death more likely, Dr. G.E. Ghali said: "None. All COVID related." https://t.co/FkQNNcn3OS

