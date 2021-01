Horóscopo: Qué le espera al signo de Cáncer en enero del 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en Aries, tu mamá y todas las mujeres de tu vida van a ser eje principal de trabajo personal. Además, Marte en diez pone un motor a toda marcha en tu trabajo favoreciendo resultados. A partir del 16, una sorpresa amplía tu prosperidad y tus finanzas y hace crecer tu confianza en ti.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Una corriente emocional con personas que no conoces. Lo que dices hace bien, impacta y resuena fuertemente en quienes te escuchan. Un proyecto que tiene que ver con el poder que opera en tu palabra toma forma a partir del 20.

AMOR Y SEXO. No te vas a bancar una relación que esté boyando en la indefinición, pero no le pidas a la persona con quien estés un movimiento que no haces. Traspone tus defensas y atrévete a dar el primer paso. Comienzas a experimentar momentos afectivos más maduros.

EL DESAFÍO. No más secretos por temor a incomodar.

LA OPORTUNIDAD. Fortaleza interior.

TU ALIADO. Piscis te cuida con su campo de alta vibración.

