Identifican al abuelo borracho que baleó a su nieta mientras disparaba al aire celebrando el año nuevo en Houston

TEXAS – La Policía de Houston identificó al abuelo que fue arrestado el jueves luego de que baleó a su nieta en el estómago mientras que disparaba con una pistola al aire celebrando la llegada del año nuevo.

Javier Villalobos, de 70 años, fue identificado como el culpable de haber baleado a su nieta, de 24 años. A Villalobos se le entablaron cargos de asalto agravado causando severas lesiones corporales.

El incidente ocurrió en el norte de la ciudad mientras que Villalobos estaba descargando una pistola al aire celebrando el año nuevo.

El incidente ocurrió en una residencia ubicada sobre la calle Fulton.

UPDATE: Booking photo of Javier Villalobos, 70, arrested & now charged with aggravated assault- serious bodily in a celebratory gunfire incident that resulted in his granddaughter, 24, suffering a gunshot to the abdomen.

Doctors say she is expected to survive. #hounews https://t.co/16woCm3Q2c pic.twitter.com/kkigTj6VAo

— Houston Police (@houstonpolice) January 1, 2021