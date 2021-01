Más sólido que nunca: el Atlético de Madrid se sobrepone a todo y nadie lo mueve del liderato en La Liga

El uruguayo Luis Suárez volvió a aparecer y salvó al Atlético de Madrid, que sigue como sólido líder, logró el triunfo 2-1 en la recta final del partido ante el Deportivo Alavés, que había conseguido igualar el marcador con diez jugadores.

It's an opening goal for Simeone's side as Marcos Llorente goes on target just before halftime. #AlavesAtleti LIVE NOW ⬇️ 📺 beIN SPORTS 💻📱CONNECT https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/r74tI18qmI

Marcos Llorente adelantó a los colchoneros en el minuto 41 en un jugada aislada y cuando mejor se ponía el partido para los de Diego Simeone en la segunda mitad, cuando los vascos se quedaron con un jugador menos, la entrada de Joselu Mato y Lucas Pérez acabó con un gol en propia puerta de Felipe Augusto que igualó el partido con muy poco para el final.

GOAL FOR ALAVES!

The hosts finally get a breakthrough as Felipe puts the ball into the back of his own net to get Alaves an equalizer.#AlavesAtleti LIVE NOW ⬇️

📺 beIN SPORTS

💻📱CONNECT https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/C7fKc9NZgY

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) January 3, 2021