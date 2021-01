Ivanka Trump llama “patriotas” a los que causan el caos en Washington y luego borra el tuit

Ivanka Trump, retuiteó una publicación de su padre, el presidente Donald Trump, con un mensaje en el que llamaba “patriotas estadounidenses” a los que siembran el caos en Washington. La también asesora del mandatario saliente borro el tuit poco después de publicarlo.

“Patriotas estadounidenses, cualquier cualquier violación de seguridad o falta de respeto las autoridades policiales es inaceptable”, escribió Ivanka Trump. “La violencia debe parar inmediatamente. Por favor, sean pacíficos”, añadió en el mensaje eliminado.

La hija del presidente borró el mensaje tras presiones de usuarios de Twitter que arremetieron contra ella por emplear el término “patriota”.

Cuando le pidieron aclaración también a través de la red social, Ivanka Trump respondió diciendo que “las protestas pacíficas son patrióticas. La violencia es inaceptable y se debe condenar en los términos más enérgicos”.

No. Peaceful protest is patriotic. Violence is unacceptable and must be condemned in the strongest terms. https://t.co/GwngZTqzTH

