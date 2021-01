Martha Higareda recuerda cuando confundió al “Canelo” Álvarez con un narco

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Martha Higareda confesó que confundió al boxeador Saúl “Canelo” Álvarez con un narcotraficante.

En una serie de TikTok donde Yordi Rosado entrevistó a la famosa actriz, ésta compartió el momento en el que vio al pugilista en un aeropuerto rodeado de todo su séquito que lo acompaña a las peleas y él se le acercó a pedirle una foto.

La histrión de cintas como Amarte Duele accedió a tomarse algunas postales con él y sus acompañantes y resultó que viajaban en el mismo vuelo.

Martha Higareda coincidió en un vuelo con “El Canelo” Álvarez

“Estábamos en la entrada del Aeropuerto y había mucha seguridad, en la entrada unos guardias y dije ‘¿será narco?’. Lo dejé pasar y me subí al avión, pero antes de eso me compré un libro y traía unas cartas de tarot. El chiste es que me subo al avión y me toca sentarme a lado de él”, dijo.

El deportista le pidió a Martha que con sus cartas checara si iba a ganar la pelea y fue ahí cuando le reveló su identidad, pues ella no sabía quién era Álvarez.

“Él se emocionó y dijo ‘wow, nos tocó juntos’, en cambio yo traía la idea y dije ‘ay, me tocó con el narco’. Vio que llevaba las cartas y me pidió que se las leyera. La cuestión es que al final me dijo ‘¿no sabes quién soy verdad?’. Me comentó que era el ‘Canelo’, me invitó a su pelea y todo estuvo súper”, explicó.

Higareda aclaró los rumores que decían que había tenido una relación con el boxeador, pues sólo son amigos.