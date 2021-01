Esto es lo que hace María León “cuando nadie la ve”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La exitosa cantante mexicana María León sacó del baúl de los recuerdos un video donde demuestra lo bien que domina el pole dance y los resultados que le ha dejado esa practica en su torneado cuerpo.

El video lo compartió en su cuenta de Instagram, donde aparece con un leotardo negro y realiza su rutina de pole dance por más de dos minutos.

En las imágenes, María León pone de manifiesto los dotes que tiene para el pole dance, su dominio en el tubo es innegable, hace sus piruetas al nivel del piso, lo mismo que se va elevando poco a poco, para demostrar su elasticidad.

María León una maestra en el pole dance

“#tbt Cuando Nadie me ve. Esta versión hermosa de @npastorioficial me hace sentir libre, me conmueve tanto que me hace recordar que hay cosas que solo se pueden decir con danza, con libertad y con música. Cc: @alejandrosanz #libre #polefitness #cuandoNadieMeVe #idontowncopyrightstothemusic”, destaca el mensaje que escribió María León en su cuenta de Instagram.

Y es que mientras realiza su rutina en el tubo, intérprete de “Perro Amor”, escucha la composición de Alejandro Sanz, “Cuando Nadie me ve”.

Durante su rutina, María León se da varias vueltas en el tubo, mientras se sostiene con los brazos, y sus piernas las va moviendo en el aire.

El video lleva más de 471,000 reproducciones.

La exintegrante de Playa Limbo es muy activa en las redes sociales, donde le gusta compartir que también es una apasionada a la danza y a las actividades deportivas, como su gusto por aprender a a andar en patineta.

” Hoy aprendí esto… No he azotado aún pero amo aprender siempre cosas nuevas y les quiero compartir mis pininos y mi proceso, ( y cuando pase, mis caídas también)…

Siempre he pensado que aprender cosas nuevas nos mantiene aterrizad@s, inspirad@s y con la energía fluyendo. ¡L@s amo! Videito por mi @altairdv”, escribió María León junto al video que compartió con sus seguidores.