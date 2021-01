El FBI alerta de protestas armadas en 50 estados por posible destitución de Trump

El FBI lanzó una alerta sobre protestas armadas en 50 estados y la ciudad de Washington los días previos a la ceremonia de la inauguración del presidente electo Joe Biden.

En particular hay advertencia por una movilización a la capital del país el 16 de enero, para una concentración el 17 de enero en el Capitolio, atacado la semana pasada por una turba simpatizante del presidente Donald Trump.

“El FBI recibió información sobre un grupo armado identificado que tenía la intención de viajar a Washington, D.C. el 16 de enero”, según un reporte de ABC News.

La agencia indica que la amenaza ocurre ante la propuesta en el Congreso de comenzar juicio político al presidente Trump, a quien se acusará de “incitar a la insurrección” el 6 de enero.

Los demócratas también presionan para que el vicepresidente Mike Pence aplique la Enmienda 25, a fin de destituir al presidente Trump.

“Han advertido que si el Congreso intenta retirar a POTUS a través de la Enmienda 25 se producirá un gran levantamiento”, agrega el FBI.

Las amenazas también han puesto en alerta a la alcaldesa Muriel Bowser, quien pidió a los ciudadanos evitar viajar a la capital estadounidense.

