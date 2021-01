El sitio de pruebas de coronavirus más grande de Los Ángeles ahora se convertirá en un centro de vacunación

El que hasta ahora había sido el centro de pruebas de coronavirus más grande del condado de Los Ángeles, ahora se convertirá en un enorme centro de vacunación contra la enfermedad gracias a los esfuerzos del condado para agilizar el acceso a las vacunas, de acuerdo a información suministrada por las autoridades.

El centro de pruebas ubicado en el estacionamiento del emblemático Dodger Stadium de Los Ángeles, realizará este lunes su última jornada como el mayor sitio de pruebas de la ciudad y ahora se usará para vacunar de forma masiva a los trabajadores de la salud del condado, y luego al siguiente grupo prioritario de trabajadores esenciales.

Aunque la capacidad de prueba diarias se verá ligeramente afectada, las autoridades aseguran que el cambio triplicará la capacidad de vacunación actual, la cual ha sido catalogada como lenta, algo que reconoció el mismo gobernado de California, Gavin Newsom en días recientes.

This week @LACity supported @LAPublicHealth in opening vaccination sites across the city for health care workers. The vaccine will be available to other groups of essential workers and more Angelenos in the weeks and months to come. Hope is coming to end this pandemic. pic.twitter.com/2NmSMKUbz3

— MayorOfLA (@MayorOfLA) January 10, 2021