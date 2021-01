Dos fiestas clandestinas en Los Ángeles dejaron a más de 180 arrestados el sábado

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) había asegurado con anterioridad que no permitiría las fiestas clandestinas las cuales, además de prohibidas, son muy peligrosas en términos de propagación del coronavirus y el sábado arrestó a 182 personas en al menos dos fiestas que se realizaban en la ciudad.

De acuerdo con información compartida por el LASD, el sábado realizaron la detención de casi 200 personas en dos edificios comerciales, uno al sur de la ciudad en la cuadra 600 de W. 61st Street en el área de Vermont-Slauson, y el segundo ubicado en la cuadra 400 de W. Pico Boulebar en Downtown de Los Ángeles.

LASD @LACoSheriff Alex Villanueva has made it clear he will seek out & take law enforcement action against ALL underground party events occurring anywhere within Los Angeles County, who fall under the Health Orders of the County’s Department of Public Health.

