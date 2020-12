Arrestan a 158 personas en una fiesta clandestina en Palmdale

Oficiales del Departamento de Sheriff de Los Ángeles (LASD) respondieron a una fiesta ilegal y arrestaron a más de 150 personas que estaban en el lugar ubicado en la ciudad de Palmdale.

A través de una conferencia de prensa, la agencia de orden público aseguró que realizaron labores durante el fin de semana en una fiesta masiva que tuvo lugar el sábado en Palmdale y en la que se arrestaron a 158 personas en total entre adultos y menores de edad.

“Este tipo de fiestas generalmente incluyen drogas, alcohol, armas, menores de edad y prostitución” aseguró el Sheriff del LASD Alex Villanueva en sus declaraciones de este martes.

De los 158 arrestados, 116 de ellos eran adultos y otros 35 eran adolescentes. En el lugar de la fiesta, 6300 West Avenue M, la Policía recuperó seis armas de fuego.

El Sheriff aseguró que también localizaron a un mujer menor de edad que fue catalogada como una víctima de explotación sexual infantil.

El LASD calificó la fiesta como un acto criminal por realizarse durante tiempos de la pandemia.

Since March we have continued to focus on education and voluntary compliance regarding health orders. Moving forward, we will additionally be conducting targeted enforcement on super-spreader events.

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) December 4, 2020