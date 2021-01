Qué tienes que hacer para obtener más dinero cuando aprueben el tercer cheque de estímulo

Con la llegada a la presidencia de Joe Biden se espera un tercer cheque de estímulo que ayude a los estadounidenses a afrontar los efectos de la pandemia.

El domingo incluso a través de twitter el presidente electo Biden comentó que “$600 simplemente no es suficiente cuando tienes que elegir entre pagar el alquiler o poner comida en la mesa. Necesitamos cheques de estímulo de $2,000“.

$600 is simply not enough when you have to choose between paying rent or putting food on the table.

We need $2,000 stimulus checks.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 11, 2021