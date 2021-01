Orange County ignora el calendario de California y empieza a vacunar contra el coronavirus a mayores de 65 años

Aunque el estado de California aún no se ha movido hacia la inmunización abierta de sus residentes y mantiene la prioridad de las vacunas para los residentes de casas de enfermería y trabajadores de salud, el condado de Orange ha decido que no esperará la orden de la gobernación y empezará a vacunar a personas mayores de 65 años.

El cambio representaría un gran incremento en las personas que califican para obtener una dosis de la vacuna en el condado del sur del estado, buscando agilizar un proceso el que hasta ahora ha sido calificado como lento, algo que reconoció el mismo gobernador del estado.

De acuerdo con información revelada a inicios de semana, el estado de California solo había administrado cerca 800,000 dosis de las 2.5 millones que tiene disponibles entre las inmunizaciones de Pfizer y Moderna.

PRESS RELEASE: County Health Officer Opens COVID-19 Vaccine to #OC Residents Ages 65 and Older: Decision based on local data and supported by OC COVID-19 Vaccine Taskforce. Read more: https://t.co/0uNK0WOKl2 | #OCCOVID19 #COVIDVaccine #COVIDVaccineFacts pic.twitter.com/VYnCi9hXf2

— OC Health Care Agency (@ochealth) January 13, 2021