Vacunación lenta: California ha administrado 800 mil de las 2.5 millones de vacunas de coronavirus que tiene

El gobernador de California, Gavin Newsom aseguró este lunes que el estado se prepara para sumar nuevos sitios de vacunación masivos en un nuevo esfuerzo por aumentar la distribución de vacunas y administrar a un millón de dosis antes del domingo.

Newsom, quien recientemente reconoció que el proceso había sido lento, reveló que desde la aprobación de las vacunas de Pfizer y Moderna, el estado ha recibido un total de 2,466,125 dosis y solo ha administrado 783,476 hasta el pasado domingo.

El gobernador hizo énfasis en que el estado dorado buscará administrar un millón de dosis extras al número indicado previamente para finales de esta semana, para lo cual crearán centros de vacunación en los que hasta ahora eran grandes sitios de prueba, incluyendo el Dodgers Stadium, Padres Stadium y CalExpo.

NEW: CA will be opening mass vaccination sites this week including Dodgers Stadium, Padres Stadium, and CalExpo.

Our goal continues to be fast, equitable, and safe vaccinations statewide.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 11, 2021