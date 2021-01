El pitcher dominicano Pedro Báez se va de los Dodgers a los Astros y los fans explotan

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Es casi inobjetable que los aficionados de los Dodgers de Los Ángeles odian a los Astros de Houston, el equipo que hizo trampa hace algunas campañas en las Grandes Ligas, incluyendo en 2017, cuando ganaron la Serie Mundial contra L.A.

Un ejemplo de esto fue cuando un artista creó un mural del pitcher Joe Kelly en Los Ángeles el año pasado y los aficionados locales lo celebraron por mostrar al lanzador burlarse de los Astros.

Por eso, cuando se reportó esta semana que el pitcher dominicano Pedro Báez, de larga carrera con los Dodgers, llegó a un acuerdo para firmar con Houston, la reacción de los fans no fue buena.

De acuerdo con Los Angeles Times, el acuerdo es por dos años con opción para un tercero y solo estaba pendiente el examen físico.

Muchos aficionados se expresaron en redes sociales ante la noticia.

No self-respecting Dodger from the 2017 team should ever consider a contract with the Asterisks. pic.twitter.com/ULpXE2UmWi — Erin Finnegan (@eringofinnegan) January 14, 2021

Good riddance. Always thought he was trash anyways. It figures where he eventually wound up. pic.twitter.com/2BAAeD9TUR — Blankman (@Blankman6) January 13, 2021

Pero hubo otros fans que agradecieron los servicios del lanzador derecho, quien en siete temporadas en Los Ángeles tuvo un récord de 21-15, 3.03 de carreras limpias, 369 ponches y 120 bases por bolas en 356 innings como relevista intermedio.

Thanks for some big outs, Pedro! Glad he got to leave on a very high note. pic.twitter.com/5HhdLVoyoT — Rex Kaplan (@_rexkap) January 14, 2021

