Julio Urías es inmortalizado con un mural en el corazón de Los Ángeles

Los Ángeles es la ciudad de los campeones en 2020, pero siempre ha sido la ciudad de los murales callejeros, al menos cuando de héroes deportivos se trata.

En el barrio latino más tradicional de la ciudad, el Este de Los Ángeles, ahora hay una casa transformada en un emblema de la devoción por los Dodgers, y sobre la fachada destaca una imagen: Julio Urías, el lanzador mexicano que firmó el campeonato de la Serie Mundial el martes en Texas.

The new #Dodgers mural house in East LA

By tetriswai and waistedcrew at 147 S Rowan Ave pic.twitter.com/SBez4sxEYD

