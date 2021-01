Héroe: mesera de Orlando salva a un niño víctima de maltrato infantil tras notar cicatrices en su rostro

A veces una simple pregunta le puede cambiar la vida a un niño que es víctima de maltrato infantil y la historia de la mesera de un restaurante de Florida así lo demuestra, de acuerdo a información revelada este jueves por el Departamento de Policía de Orlando.

De acuerdo con la información difundida este jueves, Flavaine Carvalho, una mujer que trabaja como mesera en el restaurante Mr. Potato ubicado en South Kirkman Road, le salvó la vida de un niño de 11 años que estaba en el establecimiento el día de año nuevo al notar que todos en la mesa tenían comida menos él.

La mujer discretamente preguntó si todo estaba bien con la comida y con el pedido y el padrastro del menor, identificado por la Policía como Timothy Wilson II, le dijo que sí, que el pequeño comería en casa más tarde, pero para ella todo resultó muy extraño.

SEE SOMETHING SAY SOMETHING: An Orlando waitress saw a family withholding food from a boy at a table. She noticed bruises on his body and created this sign to secretly ask the child if he needed help. When he signaled "Yes" she called us. The stepfather & mother were arrested. pic.twitter.com/hJNT1nm0vI

— Orlando Police (@OrlandoPolice) January 14, 2021