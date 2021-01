Los detalles del maxi vestido en el que Jennifer Lopez lució como una diva

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Recientemente Jennifer Lopez compartió con la revista ELLE los secretos de belleza que la han ayudado con el paso de los años a mantenerse radiante. Pero no es lo único que compartió con la edición de febrero de la publicación pues también lució un hermoso body blanco para la portada y modeló varios looks que ahora todos quieren robar. Uno de ellos fue un fabuloso look blanco que acaparó la atención.

La prenda está a cargo del diseñador Christopher John Rogers y forma parte de su colección 2021. El maxi vestido escalonado color blanco está hecho de algodón japonés y destaca por las dramáticas mangas que acompañan el sexy escote V. Además el sofisticado largo hasta el piso hizo que JLo se viera encantadora.

¿Quién vistió a JLo?

Al parecer, esta es la primera vez que JLo luce algo del estadounidense, sin embargo se puede notar que no será la única, pues John Rogers es una figura en ascenso dentro del mundo de la moda. Entre otras personalidades que ha vestido el llamado “Rey del color” están Michelle Obama, Rihanna y Cardi B. Además el año pasado fue reconocido como el diseñador emergente del 2020 por el CFDA (Council of Fashion Designers of America).

El llamativo traje de la ex primera dama de Estados Unidos se vio espectacular y único.

Por su parte el modelo de Lady Gaga se vio increíble durante los VMAs.

Eventos de inauguración de Joe Biden contarán con Jennifer Lopez, Lady Gaga y Tom Hanks

Jennifer Lopez posa para la portada de la revista Elle, usando un sensual body blanco que delinea su figura

Mostrándose desnuda, Jennifer Lopez estrena por fin su esperado video “In the morning”