Carolina Sandoval se mete a bañar con ropa para ‘limpiar su alma’

Carolina Sandoval ha vuelto a deleitar a sus fans con sus transmisiones del “Trasnocho con Caro” donde aborda temas de superación personal, relación de pareja, autoestima y motivación para sus millones de seguidores.

La venezolana se ha mostrado en un video subido a su cuenta oficial de Instagram, meterse totalmente vestida a la ducha para ofrecer una emotiva reflexión para todas sus seguidoras mujeres e invitándoles a salir de cualquier relación que las esté llevando por el camino de la tristeza, amargura o desesperación.

“No te quedes con alguien por mantener una pantalla eso no es negocio para nadie limpiate el alma y ten valor de salir de donde no quieres estar, una relación que no sirve no es sano para nadie“, ha escrito bajo la publicación.

Claro que todo esto lo ha realizado muy al estilo de “La Venenosa” pues aunque lucía una chamarra tipo aviador de piel en color café mostrando profundo escote, mallas ajustadas y una boina, a manera simbólica abre el grifo de la tina y vierte jabón para ‘limpiar sus vidas’.

Sus admiradores han reaccionado favorablemente a la dinámica que ha hecho Sandoval y rápidamente le han dado miles de me gusta a la publicación y cientos de comentarios.