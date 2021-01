Amanda Gorman la joven poetiza de Los Ángeles que recitó un emotivo poema en la inauguración de Joe Biden

La poetiza de 22 años oriunda de Los Ángeles, Amanda Gorman se convirtió en la mujer más joven en recitar un poema en la ceremonia inaugural de la presidencia de los Estados Unidos, marcando un nuevo hito en el inicio de una histórica nueva administración.

Con un mensaje lleno de esperanza y resaltando la fortaleza de la unión, la joven recitó su poema “The Hill We Climb” durante casi seis minutos en una ceremonia llena de hechos históricos, como el nombramiento de la primera vicepresidenta del país, Kamala Harris.

Amanda Gorman, a 22-year-old poet from Los Angeles, is the youngest person in recent memory to deliver a poem at a presidential inauguration.

Gorman opened by acknowledging the reasons why hope can be challenging. "Where can we find light in this never-ending shade?" she asked. pic.twitter.com/dzUwpVHSxk

