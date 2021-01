“¡Ese es César Chávez!”: El busto del ícono de los derechos civiles en la Oficina Oval del presidente Joe Biden causa alegría

Muchos se conmovieron y se llenaron de esperanzas hoy al ver un busto del líder de los derechos civiles y laborales César Chávez justo detrás del presidente Joe Biden en la Oficina Oval.

“Literalmente salté de mi silla y grité: ‘¡Ese es César Chávez! ¡César Chávez!'”, dijo Darryl Morin, el presidente nacional del grupo de defensa Forward Latino, un grupo que ha asumido las causas de los derechos civiles y la lucha contra la discriminación en nombre de los latinos, reportó NBC News, .

El busto de César Chávez, creado por Paul Suárez hace 25 años, rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

El busto fue colocado en una consola entre fotos familiares, detrás de Biden, y se ve en las fotos detrás del Resolute Desk en la Oficina Oval, cuando Biden firmaba una serie de órdenes ejecutivas, varias de ellas sobre la equidad racial y la lucha contra la pandemia de Covid-19, que ha sido brutal para los trabajadores agrícolas, a quienes defendió Chávez.

On the very first day of his term, our President signed his first executive orders with a bust of Cesar Chavez watching over his work.

Biden también está enviando al Congreso un proyecto de ley de inmigración que otorgaría a los trabajadores agrícolas un estatus legal temporal, si pasan verificaciones de antecedentes penales y han trabajado en el campo de la agricultura durante cuatro de los últimos cinco años.

I am smiling ear to ear with a full heart! #organizerswin #SiSePuede @UFWupdates #Unionproud “Behind the Resolute desk is a bust of Cesar Chavez. The office also includes busts of Rosa Parks, Eleanor Roosevelt and sculpture by Allan Houser of the Chiricahua Apache” pic.twitter.com/3FlXZpoqZf

El busto, que había estado en La Paz, California, en el Monumento Nacional César Chávez, fue enviado a Washington a pedido de la Casa Blanca, según la Fundación Cesar Chávez. La fundación dijo que nunca antes ese busto había estado en la Oficina Oval.

“Colocar un busto de mi padre en la Oficina Oval simboliza el esperanzador nuevo día que está amaneciendo para nuestra nación”, dijo en un comunicado el hijo de Chávez, Paul Chávez, presidente de la Fundación César Chávez. “Eso no es solo porque honra a mi papá, sino más importante aún porque representa la fe y el empoderamiento de todo un pueblo en cuyo nombre luchó y se sacrificó”.

A bust of Cesar Chavez in the Oval Office.

With farmworkers on the frontlines of COVID, risking their lives to feed all Americans, this symbol is a powerfully important reminder of who we're fighting for.

Working people have a champion again in the White House. pic.twitter.com/1IlmWAStFO

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 21, 2021