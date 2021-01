Qué tan confiables son tus amigos (y pareja) según su signo zodiacal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las personas confiables pueden guardar un secreto, están allí cuando lo necesitas, siempre dicen la verdad por más dura que sea y cumplen con su palabra, caso contrario, quienes no son confiables dicen mentiras, inventan excusas para salvarse o evadir su responsabilidad y no conocen el valor de la palabra.

Estos aspectos aplican para cualquier situación de la vida, como el trabajo, los amigos y la pareja. Sin embargo, es complicado saber en quiénes podemos confiar principalmente cuando recién comenzamos una relación de amistad o sentimental.

También lee: Por qué las personas no responden los mensajes de texto, según su signo

La astrología puede ser de gran ayuda para tener una noción sobre las personas que tienden a ser más honestas y para saberlo solo necesitas saber su signo zodiacal. Si bien los signos no nos dicen por completo si alguien es confiable o no, si pueden decirnos cuáles son sus fortalezas y debilidades en lo que respecta a su nivel de honestidad. La astróloga Guadalupe Terrones le dijo al sitio Reader’s Digest el ranking de los signos más confiables y este es el resultado.

1. Virgo

Virgo es el más honesto y confiable del Zodiaco, siempre dicen la verdad por más dura que sea, pero con el fin de ayudar. Sus críticas podrían parecer hirientes, y es que la realidad es que nadie está preparado para que le digan una difícil realidad.

2. Tauro

Para Tauro la piedra angular de una relación de amistad y amorosa es la confianza, por eso, ocupan el segundo sitio. Si bien no son los más comunicativos, son leales y siempre estarán a tu lado.

3. Acuario

La objetividad es una de sus fortalezas, así que no es raro que sean personas dignas de confianza. Aunque les cuesta generar un vínculo emocional y no saben cómo entender los asuntos personales de los amigos y la pareja, puedes confiar en ellos.

4. Cáncer

Cáncer es cariñoso, protector y leal, por lo que puedes tener confianza de que siempre estará ahí cada que lo necesites. Es capaz de consolar y ofrecer refugio en los peores momentos, regularmente, son de los primeros en acudir en un llamado de emergencia.

5. Escorpio

Si bien es reservado y privado, no es malicioso. No es de los que ofrece consejos ni le agrade opinar de asuntos que no le competen, a no ser que te considere tu amigo o una pareja que tiene futuro, solo así será confiable en extremo.

6. Leo

La lealtad de Leo estará con quienes ama profundamente. Harán lo que sea por esa persona y son seres cariñosos, sin embargo, también son dramáticos. Pueden exagerar cualquier cosa y puede mentir una que otra vez para conseguir lo que desean, pero no lo hacen de manera consciente o para dañar a los demás.

7. Sagitario

Son tipos directos y francos, pero el gran defecto que tienen es que no siempre son empáticos. Puedes recurrir a ellos para obtener un consejo honesto, pero no siempre será el más adecuado ya que tendrán una visión muy diferente a la tuya, por eso podría parecer que no te ponen atención.

8. Aries

Aries de los signos que es confiable, pero solo en algunas circunstancias. Son estrictamente honestos, pero no siempre están cuando los necesitas. Conectan rápido con tus problemas, pero también son apresurados para olvidarlos.

9 Piscis

Es un signo compasivo que muestra empatía, en principio. Luego, son dispersos y casi no están cuando los necesitas. No es que sean malvados, de hecho son leales, pero su naturaleza los lleva a vivir en su propio mundo y desatender los asuntos de las personas que aprecia.

10. Capricornio

Capricornio es práctico y da lo mejor solo si obtiene un beneficio. Se puede confiar en él, aunque parezca indiferente. Esto se debe a que para ellos lo más importante es cumplir con sus metas, por lo que siempre se ponen en primer plano. Sin embargo, si logras tener una relación sincera a largo plazo con un Capricornio, tú te convertirás en su prioridad.

11. Libra

Libra es la representación de la justicia y el equilibrio, pero irónicamente, es un signo al que le cuesta decidir. Esa falta de confianza en sí mismo provoca que busque la opinión de los demás y en ocasiones antepone esas opiniones a las suyas. Esto ocasiona que sea difícil analizar lo que realmente cree un Libra.

12. Géminis

Géminis tiene la reputación de ser los menos confiables del horóscopo debido a la dualidad de su personalidad. Pueden tener dos verdades al mismo tiempo razón por la cual su realidad puede ser engañosa. No es que sea mentiroso, malo y le cueste cumplir con su palabra, más bien su necesidad de cambio los hace poco confiables.

Te puede interesar: ¿Conoces cuál es el karma de tu signo zodiacal?