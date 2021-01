Veintiún días de luto para los Dodgers: ahora pierden a Larry King, uno de sus fans más emblemáticos

Ha sido un inicio de año triste, por decir lo menos, para los Dodgers de Los Ángeles, que en los pasados 21 días se han sumergido en luto por el fallecimiento de varias personalidades del equipo o asociadas con él.

La lista se amplió este sábado por la muerte del icónico conductor de televisión Larry King a la edad de 87 años luego de haber batallado desde principios de año con el coronavirus. El hombre de los tirantes fue uno de los fans más famosos de los Dodgers, si no es que el más famoso.

El hombre nacido en Brooklyn se hizo aficionado del equipo cuando éste aún se encontraba en Nueva York. King dijo que estuvo en el desaparecido Ebbets Field el 15 de abril de 1947, el día que Jackie Robinson debutó con los Dodgers y rompió la barrera del color en el béisbol.

“Cuando él salió del dugout, todos sabíamos que estábamos viendo historia ese día”, le dijo King a PBS en 2016.

Por eso, cuando King se mudó a Los Ángeles décadas más tarde ya convertido en figura de los medios, se volvió un rostro frecuente en los asientos detrás del home de Dodger Stadium. Tuvo boletos de temporada por mucho tiempo, participó en juegos de celebridades y al menos una vez fue el hombre que hizo el lanzamiento de la primera bola.

Los Dodgers lamentaron la noticia del sábado.

The Los Angeles Dodgers are saddened by the passing of Larry King and offer their deepest condolences to his family and friends. pic.twitter.com/Di0aw7LZ5R

King, por cierto, estuvo vinculado a otro equipo profesional en los años 70, al ser comentarista de color de los Miami Dolphins en tiempos en los que batallaba con su carrera en el sur de Florida.

Este enero la organización de los Dodgers, que en octubre ganó su primera Serie Mundial en 32 años, ha sufrido mucho.

El día 3 murió Sandra Scully, la esposa del mítico cronista Vin Scully, debido a la llamada enfermedad de Lou Gehrig o esclerosis lateral amiotrófica. Sandi tenía 76 años.

Cuatro días después el béisbol se cimbró por el fallecimiento de Tom Lasorda, exmanager que estuvo asociado con los Dodgers por siete décadas en diversos cargos. Tommy murió de un ataque cardíaco a los 93 años.

"I bleed Dodger blue and when I die, I'm going to the big Dodger in the sky."

Friends and family of Tommy Lasorda gathered today at Dodger Stadium to pay their respects to the Hall of Fame manager. pic.twitter.com/cD398zwZeI

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) January 20, 2021