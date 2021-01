Arrestan a un hombre acusado de intento de secuestro a una adolescente

Un hombre de los Cayos de Florida fue arrestado el viernes tras intentar, supuestamente, forzar a una adolescente a subir a su vehículo. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, Steven Hamley, de 61 años y de Stock Island, se acercó a la víctima de 19 años y le preguntó si le ayudaría a encontrar un perro perdido.

La víctima le dijo a la policía que Hamley salió de su Honda CR-V dorado y trató de obligarla a subir al vehículo.

Llamó a la policía y, después de explicar a los agentes lo que había pasado, uno recordó haber visto un vehículo que coincidía con la descripción en una tienda de abastos esa misma mañana.

