La médica forzada a enfrentar sola la crisis de covid-19 en su hospital

En momentos en que Yemen se prepara para la segunda ola de covid-19, una médica recuerda cómo se enfrentó a la pandemia sola, después de que sus colegas huyeran del hospital, y cómo una noticia falsa que se volvió viral obstaculizó la asistencia que se hubiera podido ofrecer.

Zoha Aidaroos al-Saadi, una médica de 29 años, se acuerda del momento en que se paró detrás de una línea roja rápidamente pintada en el centro de su hospital. Al otro lado de la línea había un solo paciente, con dificultades para respirar.

Durante semanas, la línea no había sido necesaria. Apenas había una sutil advertencia de que la pandemia que hacía estragos en otras naciones podría con el tiempo llegar a Yemen. Pero ahora, el hospital al-Amal, en la sureña ciudad de Adén, tenía ahí al primer paciente sospechoso de estar contagiado de coronavirus.

Zoha se acercó a la línea, aterrorizada. El resto del personal médico llegó solo hasta ahí también. Cuando les preguntó que pasaba, le dijeron que le habían suministrado oxígeno al hombre, pero no querían tener más contacto con él. Lo último que supo fue que todos sus colegas habían abandonado el hospital por completo.

“No hubo respuesta alguna. Seguía llamándolos y gritando… No quedaba nadie”. La administración del hospital dice, sin embargo, que no abandonaron el hospital.

Sin personal y sin infraestructura

Durante las siguientes dos semanas, Zoha y una única enfermera estuvieron solas atendiendo a decenas de pacientes.

No culpó a sus colegas. Aunque al-Amal había sido designado por el gobierno como el hospital para tratar la covid en la ciudad, estaba completamente mal equipado para asumir ese rol. No tenía suficientes equipos de protección personal, casi ni un tanque de oxígeno y apenas siete respiradores. Durante esas dos semanas, no pudo salvarle la vida a un solo paciente.

BBC En las calles de Yemen no se ha observado el distanciamiento social.

Zoha había estado aguardando con pavor el momento en que la pandemia llegara a Yemen. Mientras ella y su madre estaban pegadas a los noticieros de televisión, viendo cómo el coronavirus arrasaba por los países más desarrollados del mundo, sus pensamientos inmediatamente se fijaron en su patria.

Los seis años de guerra en Yemen han tenido un impacto devastador. Más de la mitad de los centros de salud han sido destruidos y dos terceras partes de la población depende de asistencia para sobrevivir.

BBC

El conflicto de Yemen