“Me molesta mucho estar en la banca”: Edson Álvarez estalla por su falta de actividad en el Ajax

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El centrocampista defensivo mexicano de 23 años, Edson Álvarez, confesó no gustarle e incluso molestarle “mucho” las decisiones de su entrenador Erik ten Hag acerca de no alinearlo y darle pocos minutos en el campo de juego.

“A mí me molesta mucho por que sé la clase de jugador que soy, yo solo me pongo a disposición de él (ten Hag), del equipo para cuando me toque entrar, como lo he venido haciendo, y que la gente puede ver lo que puedo dar”, detalló Álvarez en una entrevista para el canal oficial de Youtube del Ajax.

En la actual campaña de la Eredivisie, el centrocampista ha disputado 10 partidos, de los cuales solo en cuatro de ellos ha sido titular. De hecho, el canterano del América suma tres meses sin estar en el once inicial del técnico Erik ten Hag.

Al ser cuestionado sobre lo que se dice en los medios y redes sociales de México, Edson aseguró que “muchas veces en las redes sociales, en el social media de México, me atacan y preguntan, ¿Por qué Edson no juega? ¿Por qué Edson no tiene minutos? si cuando viene a la selección él juega”.

“De la manera que juego, entreno. Entonces puedes ver como entreno día con día y eso se refleja en el partido, es cosa de mejorar día con día, seguir trabajando y al final de cuentas los resultados se ven en la cancha”, añadió.

Desde hace semanas se ha informado que el Valencia de España mantendría el interés por fichar a Edson Álvarez, sin embargo, según medios locales, el cuadro valenciano tendría que mejorar su oferta para hacerse de los servicios del jugador que también puede fungir como defensa central.

Te puede interesar:

El Valencia mantiene interés en Edson Álvarez e insiste en ficharlo