Otra vez en la NFL: Chad Wheeler de los Seahawks es arrestado por asfixiar a su novia

El tackle ofensivo de 27 años de los Seattle Seahawks, Chad Wheeler, fue arrestado por violencia doméstica, se le acusa de ahorcar a su novia hasta que perdió la conciencia. Los Seahawks anunciaron a través de redes sociales que el jugador a sido separado del equipo, su contrato fue rescindido y ahora es agente libre.

Según información de ESPN que tuvo acceso a la oficina del del fiscal de King County, donde se encuentra la ciudad de Seattle, “la mujer llamó al 911 desde el interior de un baño cerrado con llave y dijo que estaba siendo “asesinada”. Posteriormente la mujer huyó al baño después de que Wheeler la lanzó a la cama y la ahorcara hasta que perdiera la conciencia. Cuando recuperó la conciencia, según el reporte, Wheeler estaba parado junto a la cama y dijo, “Vaya, ¿sigues viva?”.

Chad Wheeler of the @Seahawks tried to kill his girlfriend because she wouldn’t bow to him. He was even surprised at her survival.

If you’re not outraged, you’re part of the problem. @NFL handle this swiftly & decisively. pic.twitter.com/R2IF1HwMow

— Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) January 27, 2021