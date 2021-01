Hermanitos de 3 y 4 años suman seis semanas desde su desaparición en California y hasta ahora no hay ninguna pista

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Seis semanas han pasado desde que dos hermanitos, Orson y Orrin West desaparecieran sin dejar rastro el 21 de diciembre de 2020 en California City, una ciudad ubicada en el condado de Kern del estado dorado.

De acuerdo con el Departamento de Policía de California City (CalCityPD), los dos menores, quienes eran adoptados, fueron vistos por última vez en la cuadra 10700 de la Aspen Avenue de California City el 21 de diciembre .

Orrin de 4 años y Orson de 3 estaban vestidos de la misma forma con una sudadera negra y pantalones deportivos de color gris cuando desaparecieron del patio trasero de su casa.

De acuerdo a declaraciones a la Policía de los padres Trezell y Jacqueline West, los niños estaban jugando en la parte trasera de su residencia cuando los vieron por última vez. Trezell declaró a la emisora local KERO-TV, que se encontraba realizando trabajos en la casa y había dejado la puerta del patrio trasero abierta mientras sus hijos estaban allí y su esposa estaba dentro de la residencia.

More than one month after two brothers disappeared from their small California town, the search for the children continues, and police fear foul play may be involved. Orson West, 3, and Orrin West, 4, were reported missing on Dec. 21 in California City.​ https://t.co/1xB44EHA3V pic.twitter.com/NKzOQeTpJu — ABC30 Fresno (@ABC30) January 29, 2021

“Me di cuenta que dejé la puerta abierta y me asusté al no verlos y entré a la casa a buscarlos junto con mi esposa. Al no encontrarlos, fui a mi van y revisé la calle de arriba abajo en ambas direcciones y se estaba haciendo de noche y empezaba a hacer frío”, aseguró Trezell en diciembre al referido medio local.

De acuerdo con ABC, CalCityPD estaría ofreciendo una recompensa de $100,000 dólares a quien proporcione información que los lleve a la ubicación de los niños.

El jefe de CalCityPD, Jon Walker habría asegurado que su departamento solicitó realizar pruebas con detector de mentiras a varias personas, pero que hasta el momento no tienen a ningún sospechoso y reiteró esta misma semana que continuaban en la búsqueda de los menores.

Walker le habría confirmado a la cadena ABC que los padres de los menores tuvieron que dejar la ciudad temporalmente luego de recibir varias amenazas. Los West habían servido como guardianes para los menores hasta que completaron el proceso de su adopción en 2018.

La madre biológica de los niños, Ryan Dean habría dado declaraciones a los medios asegurando que no creía la versión de los padres adoptivos.