Conoce las 10 principales estafas fiscales que usan los delincuentes en esta temporada de declaración de impuestos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Llegó la hora de presentar la declaración de impuestos y hay que estar al tanto de las estafas fiscales para saber cómo enfrentarlas y evitar daños en nuestra persona y nuestra información.

TheStreet publicó un listado con las 10 principales estafas para evitar ser víctimas de personas mal intencionadas que utilizan todos los recursos que tienen a la mano para cometer sus delitos, que van desde llamadas telefónicas, correos electrónicos o directamente en persona.

1. Estafas telefónicas de supuestos agentes del IRS

Esta suele ser de las más comunes, si una persona te llama o amenaza con arresto policial, deportación o acción criminal inmediata, seguramente no es del IRS. No otorgues ninguna información y pide su nombre, cargo y número de teléfono, pero no devuelvas la llamada e informa a la policía.

2. Correos electrónicos diseñados para robar información personal

A través del phishing los delincuentes pueden robar tu número de Seguro Social u otra información personal. Envían correos electrónicos falsos que a menudo afirman ser del IRS y que mencionan una factura o un reembolso que no esperabas. Las autoridades fiscales no te enviarán correos electrónicos de la nada y menos para solicitar tus datos.

3. Declaraciones de impuestos falsas para robar tu reembolso

Conserva tu número de Seguro Social en secreto y de ser posible presenta tu declaración con anticipación ya que esta estafa por lo general la realizan al principio de la temporada de impuestos. Cuando un estafador tiene acceso a tu SSN puede declarar a tu nombre con el propósito de quedarse con tu reembolso.

4. Falsas organizaciones benéficas que solicitan donaciones

Los estafadores se dirigen a los contribuyentes que tal vez quieran hacer una donación libre de impuestos a una organización benéfica en particular. Si recibes una llamada telefónica o un correo electrónico solicitando dinero para combatir enfermedades o ayudar a las víctimas, no entregues dinero en efectivo ni información financiera.

5. Preparadores de impuestos falsos que se hacen pasar por profesionales legítimos

Su objetivo son personas que no hablan bien inglés o que no comprenden completamente el sistema tributario de EE. UU. Estos estafadores no solo cobran una gran tarifa por sus “servicios”, sino que también pueden inflar las deducciones con beneficios falsos o créditos fiscales, y luego hacer que el reembolso se envíe a sus cuentas.

El IRS ofrece un directorio de preparadores de declaraciones de impuestos federales que puedes usar para buscar un profesional certificado cercano a tu domicilio.

6. Ofertas para mover dinero al extranjero

Esta es otra de las principales estafas fiscales, que intenta tentarte para que ocultes dinero en cuentas en el extranjero o en fideicomisos extranjeros para evadir impuestos. Te lo pueden ofertar vía telefónica o por correo electrónico.

7. Promesas de obtener un reembolso de impuestos mayor al que le corresponde

Según el IRS estos estafadores usan anuncios, folletos o incluso escaparates falsos para atraer a los contribuyentes prometiéndoles presentar una declaración y obtener un reembolso de impuestos mucho mayor al que tienes derecho.

8. Ofertas para evitar impuestos con paraísos fiscales

Algunos estafadores te ofrecen invertir tu dinero en ciertos refugios para evitar pagar impuestos. Sin embargo, estos complejos esquemas de evasión a menudo son ilegales y el IRS procesa a los estafadores que los crean y venden, junto con los contribuyentes que participan.

9. Promesas de “dinero gratis”

Duda de quien prometa “dinero gratis” si presentas declaraciones de impuestos con ellos. Estas personas a menudo se dirigen a comunidades o grupos religiosos, presentan declaraciones de impuestos incorrectas y exageradas y se roban los reembolsos de las víctimas.

10. Fraude en reembolsos del Seguro Social

Los estafadores te ofrecen obtener un reembolso o rebaja considerable del Seguro Social, inflarán cantidades en la declaración y se quedarán con tu reembolso.

Piensa dos veces antes de firmar con un preparador de impuestos que te promete mucho más de lo que esperabas obtener en un reembolso. Si tiene dudas sobre la legalidad de los esquemas propuestos, considera obtener una segunda opinión y acércate a instituciones confiables para evitar que te roben y te metan en problemas con el IRS.

Con información de TurboTax en TheStreet

También te puede interesar:

Conoce por qué declarar tus impuestos 2020 podría darte más dinero del que imaginas

Estados Unidos solicita maestros mexicanos para dar clases a niños con sueldos de casi $3,000 dólares mensuales

Netflix dio a conocer cuál es la serie más exitosa que ha transmitido hasta el momento