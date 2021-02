“Seríamos unos hijos de la ch… si mandamos a alguien enfermo”: Aguirre responde a críticas por contagios de COVID

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Rayados de Monterrey vuelve a la acción después de tomarse una receso por los 19 casos de COVID-19 que se registraron en el equipo.

Y previo al partido contra Puebla, que se llevará a cabo este martes, el director técnico Javier Aguirre habló sobre la polémica que se generó después de darse a conocer el número de contagiados, cuando el Club América señaló que el equipo del norte sabía de los jugadores contagiados.

“No quisiera entrar a ningún debate estéril porque es muy insensato pensar que nosotros supiéramos algo y fuéramos capaces de mandar un jugador al terreno de juego, insensato no es la palabra, me sé otras pero ahorita ando tranquilito. Seríamos unos hijos de la chingada si mandamos a alguien enfermo al campo, punto pelota, no hay más que hablar”, dijo el DT de Rayados en conferencia de prensa.

Javier Aguirre también dijo que aún tiene a la baja de César Montes, pues no está al cien luego de contraer COVID-19.

“Al día de hoy te diría están, salvo César Montes, entrenaron todos bien, unos con solo dos días de entrenamiento, otros con ocho y otros que no pararon. El equipo está recuperado no va a ser pretexto y sí perdemos a un jugador importante como es César que lo venía haciendo bien, vino a entrenar, pero no se sentía para el entreno y lo regresamos a su casa. Los demás están para jugar”.

