The Washington Post, uno de los diarios más influyentes de EE.UU., lanza serie de reportajes sobre grupos criminales y violencia en México

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos, The Washington Post, da seguimiento a la creciente ola de violencia en territorio mexicano a través de una serie de cinco reportajes especiales que llevan por título principal “Perdiendo el control: Cómo los grupos criminales están transformando a México”.

El diario estadounidense relata, a través de sus investigaciones, el creciente deterioro de la inseguridad ocasionada por más de 200 grupos armados que se siguen extendiendo por todo el territorio mexicano.

The Washington Post señala que la crisis que atraviesa México en materia de seguridad va más allá de la noticia que acaparó todos los titulares en medios nacionales e internacionales sobre la detención y exoneración del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, a finales del año pasado.

En su primer reportaje que lleva por nombre “Violent criminal groups are eroding Mexico’s authority and claiming more territory“ (Grupos criminales están erosionando la autoridad del gobierno de México y controlando más territorio), la corresponsal Mary Beth Sheridan, habla sobre cómo la localidad de Juan Aldama, en el estado de Zacatecas, se ha convertido en un “frente de lucha” por el control de grupos criminales como el Cartel de Sinaloa, que lidera Ismael “El Mayo” Zambada.

En una segunda entrega titulada “With its leader in jail, this city cowered to his will” (Con su líder encarcelado, esta ciudad se acobardó a su voluntad), el corresponsal de América Latina, Kevin Sieff, relata cómo en Amacuzac, en el Estado de Morelos, los altos funcionarios del gobierno formalizan alianzas con los cárteles del narcotráfico como “Los Rojos”.

En la tercera entrega que lleva por nombre “The sniper rifles flowing to cartels show a decade of U.S. failure” (Los rifles de francotirador que fluyen hacia los carteles muestran una década de fracaso de EE. UU.), los periodistas Kevin Sieff y Nick Miroff se adentraron a Nogales Sonora, al norte de México, donde exponen el tema del tráfico de armas y cómo los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, exhiben su armamento de grado militar en redes sociales como muestra de propaganda y poderío.

Para la cuarta entrega que se titula “The search for the disappeared points to Mexico’s darkest secrets” (La búsqueda de los desaparecidos apunta a los secretos más oscuros de México), ahora la periodista Mary Beth Sheridan nos lleva al ejido San Antonio del Alto, en el Estado de Coahuila, para exponer el incremento en la desaparición de personas por parte de grupos criminales como Los Zetas.

Y ya para la quinta entrega, el diario nos presenta el reportaje “As security deteriorates, the power of the military grows” (A medida que la seguridad se deteriora, el poder de los militares crece), en el que la corresponsal para Centroamérica Mary Beth Sheridan, habla sobre cómo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “ha desplegado un número récord de tropas para hacer frente a la deteriorada situación de seguridad” y cómo el ejército mexicano se encarga cada vez más de labores civiles “desde administrar puertos hasta remodelar hospitales y construir aeropuertos”.

The Washington Post es considerado uno de los diarios estadounidenses más importantes junto con el The New York Times. Fundado en el año de 1877, The Washington Post incrementó su fama y prestigio en los años 70, gracias a sus investigaciones sobre el caso Watergate.

Seguir Leyendo: Masacre en Tamaulipas: detienen a 12 policías sospechosos de participar en el asesinato de 19 personas