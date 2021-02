El escándalo de Tyra Banks que llega 16 años después

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tyra Banks fue la creadora del popular reality show America’s Next Top Model el cual tiene más de 20 temporadas y sigue dando de qué hablar. Y es que con el paso del tiempo tocó temas delicados que actualmente muchos consideran que no se abordaron con la correcta sensibilidad. Así es el caso de Lida D’Amato, una ex participante que acusa a la top model de haber utilizado su trauma de la infancia en su contra.

La semana pasado la ex participante mandó un mensaje a Banks a través de su cuenta de Instagram en donde señalaba que tanto ella como otros colaboradores del programa tenían un comportamiento que afectaba negativamente tanto a ella como a las otras participantes. “Este mensaje es para Tyra Banks ¿Me recuerdas?”, dijo la empresaria de 40 años.

D’Amato participó en dos ocasiones en el programa, la primera en el 2006 en la quinta temporada en donde quedó en sexto lugar, la segunda en la 17 cuando ganó la edición All Stars.

En el clip de más de siete minutos explica que Tyra sabía de su “horrible trauma” que sufrió por parte de su madre cuando era más joven y la creadora utilizaba esto en su contra con comentarios que la rompieron: “¿Cómo duermes por las noches sabiendo que torturas y criticas a las personas?”, se cuestiona en el video.

Las polémicas de America’s Next Top Model

Esta no es la primera que Tyra Banks enfrenta un gran escándalo debido a que los fantasmas de su antiguo show la persiguen. El año pasado, cuando miles que estaban en cuarentena volvieron a ver las primeras temporadas del reality, en redes sociales rescataron algunos momentos que no envejecieron bien, por ejemplo cuando una modelo hizo “blackface” (maquillaje teatral empleado para representar a una persona negra) alentada por Tyra.

Wait wait wait. We must talk about this as well. Tyra was out here normalizing Blackface. How is this woman not cancelled 😂😂 #ANTM pic.twitter.com/EyyKh7gYWO — Michaela Pratt (@whewchillay) May 5, 2020

Otro ejemplo es cuando reprimió a una participante que se sentía orgullosa de ser gay; “no voy por las alfombras rojas diciendo ‘soy una mujer negra'”, le contestó Tyra.

Nah how did Tyra get away with this LOL pic.twitter.com/XrguUvgWFh — Tanya Compas FRSA (@TanyaCompas) May 2, 2020

Por otro lado algunas de las ganadoras de varias temporadas han hablado sobre las promesas incumplidas del show, además de lo selectivo que podían ser los productores del programa al descalificar participantes que no consideraban estaban dando la talla. “El programa no hizo nada por mi carrera, no hace nada por la carrera de nadie”, dijo Winnie Harlow en una entrevista con Andy Cohen en el año 2018.

Y quizá el escándalo más mediático que al día de hoy sigue enfrentando el programa es el “body shaming” pues algunas participantes plus-size han hablado sobre cómo las “chicas delgadas” recibían más beneficios durante el show.

En mayo del año pasado Tyra se disculpó por los duros comentarios que hizo en su pasado al frente del programa, sin embargo muchos siguen esperando que se pronuncie acerca de la más reciente polémica.

