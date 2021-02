Hispano que huía en carro robado se estrelló y mató a un joven que estaba a dos cuadras de su casa

El miércoles por la tarde, el joven Rolando Pinto de 26 años murió en Pomona cuando estaba a pocos metros de llegar a su casa luego de que otro hispano, quien huía de la Policía en un auto robado, se estrellara contra él auto quitándole la vida inesperadamente.

De acuerdo con información revelada por la Policía de Pomona, el accidente en el que Rolando perdió la vida ocurrió cerca de las 4 de la tarde en la intersección de San Antonio Avenue y Philadelphia Street cuando agentes de la policía perseguían a Eli Richard López de 22 años.

Dozens of people holding candles converged tonight on the site of a violent crash in Pomona that left 26-year-old Rolando Pinto dead to pay their respects and pray https://t.co/0bIoTSCvqJ

— CBS Los Angeles (@CBSLA) February 5, 2021