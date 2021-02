Patrick Mahomes es invencible, pero Tom Brady “siempre” gana el Super Bowl

En la temporada de la pandemia, el duelo más atractivo de quarterbacks que cualquier hubiera podido imaginar: el mejor mariscal de campo que hay en la NFL, Patrick Mahomes, contra el mariscal más grande de todos los tiempos, Tom Brady.

Mejor que eso, imposible.

El Super Bowl LV entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers, que iniciará a las 6:30 pm Este/3:30 Pacífico de este domingo, es un mano a mano para la historia, el cual arrojará dos posibles resultados: el bicampeonato de Mahomes, de 25 años, para empezar a darle forma a una dinastía o el séptimo título de Super Bowl para Brady, de 43, en su primera campaña con los Buccaneers.

2002: Brady wins Super Bowl, Mahomes finishes Kindergarten ➡️ Today

Here's a timeline of what #TomBrady and #PatrickMahomes accomplished in their careers over the last 20 years ⏳ pic.twitter.com/z1MP4H59ld

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) February 6, 2021