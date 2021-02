Regalan $600 a cajero de supermercado que pagó la cuenta de una clienta que olvidó su billetera

Dice el dicho que a quién obra bien luego le pasan cosas buenas. Que se lo digan a un cajero de un supermercado en Tamarac, Florida, que pagó la cuenta de una clienta que olvidó su billetera.

El hombre, Ray Miyaras, llevaba trabajando en el supermercado Publix más de 7 años y dice que lo que vivió el martes es algo que nunca olvidará.

Te puede interesar: Un hombre utilizaba su tienda de perritos calientes para vender droga encubierta en Miami

Customer raises more than $600 for Tamarac Publix cashier who paid for her groceries – WSVN 7News | Miami News, Weather, Sports https://t.co/o0wu3wJaPA

— News Chant USA (@NewsChantUSA) February 10, 2021