Atropellan a un niño de 11 años que se saltó la luz roja en Miami

Un niño fue atropellado por un automóvil que, según las autoridades, se pasó un semáforo en rojo en Sunny Isles Beach, al norte de Miami.

La policía explicó que el menor de 11 años estaba en el paso peatonal cuando un Mercedes-Benz de color rojo lo golpeó. Los hechos ocurrieron el miércoles por la noche en la calle principal de la ciudad, la A1A.

Tras lo sucedido, el niño fue trasladado inmediatamente al hospital infantil Joe DiMaggio, donde permanece en estado crítico con un traumatismo craneal severo.

El conductor que golpeó al menor permaneció en todo momento en el lugar. Un testigo relató que el niño intentaba cruzar la calle en un paso de peatones. Dijo que el semáforo se puso en rojo y dos autos se detuvieron, por lo que el niño comenzó a cruzar la calle. Fue entonces cuando el Mercedes-Benz llegó y pasó de largo.

Los residentes del área están profundamente preocupados porque, aseguran, no es la primera vez que ocurre algo así.

