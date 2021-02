Representante latino Joaquin Castro lanza otro mensaje contundente en el ‘impeachment’ contra Trump

Después de su intervención durante la segunda sesión del juicio político a Donald Trump, el representante demócrata Joaquin Castro -el único latino que forma parte del equipo de fiscales de la Cámara de Representantes- volvió a lanzar un contundente mensaje es jueves: “El mundo está mirando y se pregunta si somos quienes decimos ser”.

En esta tercera sesión, la acusación demócrata se ha centrado en tratar de escenificar que los resultados del segundo juicio político al expresidente tendrán una repercusión global.

“Condenar a Donald Trump significaría que Estados Unidos apoya el estado de derecho, sin importar quien lo viole”, dijo el representantes. “Mostrémosle al mundo que (lo que pasó) el 6 de enero no era Estados Unidos”, añadió.

The world is watching and wondering if we are who we say we are.

To convict Donald Trump would mean America stands for the rule of law — no matter who violates it.

Let us show the world that January 6th was not America.pic.twitter.com/i2umpjX21F

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 11, 2021