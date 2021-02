Todas las acusaciones de acoso que ha enfrentado Vicente Fernández

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Vicente Fernández a sus 80 años es uno de los artistas más populares de México, sin embargo no se ha salvado de los escándalos los cuales lo han perseguido a lo largo de su vida. Ahora está en el ojo del huracán luego de que varias mujeres lo hayan señalado de acoso, te dejamos las denuncias que se han convertido en tema de conversación.

1. Los primeros testimonios

A principios de año una fan que lleva por nombre “trplexxx” en TikTok se pronunció sobre una imagen que se volvió viral en la red, en donde el cantante le tocaba un seno mientras posaban para una foto. La influencer dijo que la imagen era del año 2017 y estaba acompañaba por su mamá. A pesar de que ella asegura que “no sintió nada” aseguró que no debió haberlo hecho sin su permiso.

2. Aparecen otros clips

Luego del primer video, la usuaria que lleva por nombre Miranda Hernández compartió un video en donde Fernández aparecía haciéndolo nuevamente. En el clip ella escribió “No es la única, a mi tía también”, en aquella grabación se ve a Vicente sentado junto a una joven y su mano en el mismo lugar.

3. Los reportes no paran de llegar

No pasó mucho para que el programa Chisme no Like de Elisa Beristain y Javier Ceriani recopilara más información. Ahí se mostró otro video en el que el cantante está posando al lado de una fan y su mano está posicionada en el mismo sitio. Las reacciones a estos videos no pararon y muchos condenaron el actuar del también actor.

4. Lupita Castro alza la voz

Hace unos días Vicente Fernández nuevamente volvió a protagonizar la polémica luego de que la cantante Lupita Castro lo acusara de “acoso y algo más grave que eso”. En su declaración compartida a través de TikTok aseguró que no quería colgarse de la situación actual sino que creía que era importante no quedarse callada. “He sufrido mucho, muchos años callándolo, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo el poder de dios, de la palabra y el poder de este apartito. Gracias amigos nos vemos pronto“, dijo.

5. Las defensas y su respuesta

Luego de que los testimonios comenzaron a incrementar algunos artistas salieron a defender al cantante, asegurando que Fernández siempre ha mostrado un gran cariño por sus fans. Por su parte Fernández ofreció una disculpa en donde aseguró que no lo había hecho con intensión pues apenas se venía percatando de lo ocurrido. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda dijo que ofrecía “una disculpa de todo corazón”.

Ahora, con el tema todavía vigente no se sabe qué puede pasar, pues recientemente se informó que Vicente Fernández podría haber cometido un delito de abuso sexual.

