Feliz Año Nuevo Lunar 2021: Comienza el Año del Buey

El Año Nuevo Lunar cae el 12 de febrero de este año, cuando se le dice adiós al Año de la Rata y se saluda la llegada del Año del Buey.

Y aunque las fiestas y los viajes están fuera de alcance en gran parte del mundo en este momento, ya que la pandemia de coronavirus proyecta sus limitaciones sociales sobre el Año Nuevo Lunar por segundo año consecutivo, eso no significa que no haya forma de celebrar la ocasión.

El Festival de Primavera, es una celebración del año nuevo que se celebra de manera diferente en todo el mundo, predominantemente en regiones con poblaciones chinas más grandes, y tradicionalmente se enfoca en temas de reunión y esperanza.

Algunas tradiciones incluyen encender petardos y decorar con el color rojo.

El festival dura alrededor de 40 días y China celebra un feriado estatal de siete días.

Las vacaciones normalmente provocan el período de viajes más activo del mundo, ya que cientos de millones viajan a su ciudad natal para chunyun, o migración de primavera, según National Geographic.

En la víspera del año nuevo, las familias celebran con cenas multitudinarias organizadas por sus miembros más veteranos.

Cuál es el animal del año nuevo chino para 2021?

El zodíaco chino, un sistema que ha existido en la cultura china durante más de 2,000 años, dicta qué animal representa un año determinado.

El ciclo se repite cada 12 años y 2021 es el Año del Buey, y este animal está asociado con el trabajo duro y la serenidad.

A cada animal se le asignan diferentes características, y esto se utiliza tradicionalmente para determinar la fortuna.

Cada año tiene un signo animal en el zodíaco chino (literalmente “círculo de animales”), que se basa en la Luna y tiene un ciclo de 12 años. Curiosamente, también lo hace el planeta Júpiter, que tarda unos 12 años en orbitar el Sol.

Sin embargo, también hay un ciclo de cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua, que juntos crean un ciclo de 60 años. Entonces, en 2021 es el “Año del Buey de Metal”, que no ha sucedido en 60 años.

En Estados Unidos

Ciudades como Nueva York, Los Angeles o San Francisco, por citar unas, tienen barrios chinos con comunidades que celebran el tradicional Festival de Primavera:

Before the rain began to fall, our cable car crew did their part to bring some festive #ChineseNewYear joy to Powell and Market. pic.twitter.com/wYXaIW6CyH — SFMTA (@sfmta_muni) February 11, 2021

#ChineseNewYear is also upon us in New York City (this is hectic #Flushing). pic.twitter.com/rYyUq2G2hQ — Delgado Rivera (@JavichuDR) February 6, 2021

Y buenos recuerdos de estas fiestas de Año Nuevo: