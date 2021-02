VIDEO: “Malditos mexicanos, quién demonios les va a creer”, mujeres racistas en California

Un nuevo ataque racista en contra de hispanos se registró en Oildale, California, donde dos jóvenes agredieron a una familia después de chocar su vehículo contra la barda del patio.

White girl in Oildale, CA gets racist after she crashed her car into someone front yard… pic.twitter.com/fd0clEGsCU

— IG: TheFooCommunity 🇲🇽 (@TheFooCommunity) February 12, 2021