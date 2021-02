Eduardo Yánez aclara cuál es el verdadero motivo por el que sale de la telenovela “Si Nos Dejan”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Eduardo Yáñez acaba con las especulaciones y aclara los motivos que lo obligaron a dejar la telenovela ‘Si Nos Dejan’.

El pasado viernes 12 de febrero, se dio a conocer oficialmente que Alexis Ayala reemplazaría a Eduardo Yañez en la próxima telenovela de Televisa, en donde daría vida a uno de los personajes centrales de la historia.

“Debido a una situación personal que demanda su total atención Eduardo Yáñez y la producción de Si nos dejan acordaron que el actor se separe de los trabajos de este nuevo melodrama. Alexis Ayala se incorpora a las grabaciones interpretando al personaje de Sergio Carranza“, es parte del comunicado que compartió la televisora.

Sin embargo, para terminar con algunas versiones que aseguraban había sido despedido por su mal carácter, Eduardo Yañez decidió aclarar por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram cuál fue la verdadera razón por la que tuvo que abandonar el proyecto que iniciará grabaciones en los próximos días.

“Solo quería comunicarme con ustedes porque sí, dejo la telenovela Si nos Dejan por razones de salud. Quería aclarar esto porque ya sé que hay medios que prontamente se dedican a sacar sus propias versiones y nada es verdad hasta que yo lo diga de propi boca“, explicó el galán de telenovelas.

Enseguida, compartió algunos detalles del estado de salud en el que se encuentra desde hace un par de semanas:

“Antes de empezar los ensayos yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter allá adentro con el cual me tenía que aguantar los siete meses de grabación, pero la verdad es que no he podido, los dolores son muy fuertes, la molestia es muy grande y creo que iba a dejar esta novela a la mitad. Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto a hacerla, dispuesto en términos de salud“, aclaró.

El actor de 60 años aprovechó para confesar que entrará a quirófano en unos días: “La próxima semana entro a cirugía para que ya se resuelva estoy esperando que pronto esté recuperado para poder hacer el siguiente trabajo que pudiera surgir, ojalá sea pronto“.

Antes de finalizar la grabación, Yañez agradeció por todas las muestras de cariño que ha recibido de sus fanáticos, así como a la empresa Televisa y al productor por confiar en él para llevar los roles protagónicos del melodrama que desafortunadamente en esta ocasión no podrá realizar.

“A todos mis fans por haberse preocupado esta es la aclaración. Quiero agradecer a Televisa por haberme dado esta gran oportunidad, por haber pensado en mí para este personaje tan difícil y a la vez tan halagador. Al señor Carlos Bardasano en especial por haber pensado en mí y darme esta oportunidad“, puntualizó.