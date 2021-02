FOTO: Vandalizan la casa de uno de los abogados de Trump en el ‘impeachment’

Pintadas con la palabra traitor (traidor) aparecieron en el domicilio de uno de los abogados del juicio político al expresidente Donald Trump, según dijo la policía del suburbio de Filadelfia en el que se encuentra la vivienda.

Someone vandalized Mike van der Veen's home in suburban Philly – spray painted "TRAITOR" on his driveway.

