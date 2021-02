California aprobó un enorme paquete de rescate económico que beneficiará directamente a millones de personas

Este miércoles el gobernador Gavin Newsom anunció que junto con la senadora y presidente pro Tempore del Senado de California, Toni G. Atkins, y el Speaker de la Asamblea estatal, el asambleísta Anthony Rendón, el estado dorado aprobó $9.5 mil millones de dólares como parte de un enorme paquete de rescate económico local.

De acuerdo con Newsom, el acuerdo logró la aprobación de cheques de estímulo de $600 dólares para más de 5.7 millones de personas indocumentadas que declaran impuestos usando un número ITIN, $2,000 millones para continuar con el programa de ayuda a pequeños empresarios, $100 millones en asistencia estudiantil asó como la suspensiones del cobro de la tarifa de renovación de licencias de cientos de miles de comercios.

“A medida que seguimos combatiendo la pandemia y nos recuperamos, estoy agradecido con el sociedad legislativa en torno a proporcionar alivio de emergencia y apoyar a las familias californianas más necesitadas y a los pequeños empresarios”, aseguró el gobernador al informar acerca del acuerdo.

