Por qué Joe Biden se niega a la condonación de $50,000 de deuda estudiantil

Demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado han sugerido al presidente Joe Biden a que perdone $50,000 dólares de deuda estudiantil mediante una orden ejecutiva.

La petición es para ayudar a estudiantes y familias que se han visto imposibilitadas de cumplir con estos pagos, es tal la urgencia que incluso se le pidió que fuera uno de sus compromisos a cumplir en sus primeros 100 días de gobierno.

El sitio CNBC Make It publicó que Biden ha rechazado a los líderes de su propio partido, repitiendo que solo apoyará una condonación de deuda hasta por $10,000 dólares y que preferiría que el Congreso elabore una legislación.

Más recientemente, en una reunión pública organizada por CNN una ciudadana participó preguntando “Necesitamos la condonación de préstamos estudiantiles más allá de los $ 10,000 potenciales propuestos por su administración. Necesitamos al menos un mínimo de $50,000. ¿Qué vas a hacer para que eso suceda?”

El presidente contestó contundentemente “No haré que eso suceda”.

New – Biden completely rejects Schumer/Warren proposal to cancel $50K of student loan debt per borrower:

“I will not make that happen."

Says he doesn't want to forgive debts of borrowers from elite schools — and money would be better spent on early childhood education. pic.twitter.com/oDwvCJveOm

— Michael Stratford (@mstratford) February 17, 2021