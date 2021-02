Dos mujeres de Florida se disfrazaron de abuelas para conseguir la vacuna del coronavirus

Dos mujeres residentes en Florida fueron descubiertas tratando de conseguir una segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 con un disfraz de abuela, según confirmó el director del Departamento de Salud de Florida en el condado de Orange.

Las mujeres llegaron al sitio de vacunación con gorros, guantes y anteojos con el objetivo de cumplir con su plan. Según la oficina del alguacil, las mujeres tenían 44 y 34 años.

